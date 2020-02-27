Из-за личных убеждений: Депутат Николаевского облсовета Катрич перешел из партии «Евросолидарность» в «Батьківщину»

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич написал заявление о выходе из фракции «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») и вступил в ряды фракции «Батьківщина».

Соответствующую информацию Анатолий Катрич подтвердил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Отметим, что 27 февраля, состоялся съезд областной партконференции ВО «Батьківщина», на котором выбрали Вадима Пидберезняка на должность главы николаевской организации Политической партии ВО «Батьківщина». В частности, на съезде был замечен и депутат облсовета Анатолий Катрич.

В комментарии изданию, Анатолий Катрич сообщил, что находился на съезде областной партконференции в качестве депутата «Батьківщини», ведь он покинул ряды фракции «Евросолидарность».

— Да, я был на съезде. Я написал заявление о выходе из фракции «Евросолидарность» и вошел в партию «Батьківщина». Ушел из-за своих личных убеждений, - заявил депутат Николаевского облсовета.

На уточняющий вопрос, как данную новость восприняли его уже бывшие сопартийцы, Анатолий Катрич сообщил, что понимание есть, но лично с ними не общался.

При этом, Анатолий Катрич сообщил, что не голосовал за кандидатуру Вадима Пидберезняка на должность главы областной партячейки, потому что не получил еще мандата, но, в принципе поддерживает Вадима Пидберезняка.

Отметим, на сегодняшний день во фракции «Европейская солидарность» остались десять депутатов, включая главу облсовета – Виктория Москаленко, Михаил Талпа, Сергей Черный, Надежда Боднар, Наталья Белоконенко, Владимир Лисниченко, Сергей Наказенко, Александр Терещенко и Александр Фицура.

При этом, ранее во фракции состояли Федор Барна и Иван Кухта. Барна вышел из фракции в 2016 году, после скандала, который возник из-за его переписки с «авторитетным» бизнесменом Михаилом Титовым по вопросу горного отвода ООО «Южный карьер».

Иван Кухта, будучи первым заместителем главы облсовета, в 2018 году вышел из состава фракции «БПП», после чего у него потребовали сложить с себя полномочия первого заместителя главы облсовета, поскольку его кандидатуру на эту должность выдвигала фракция «БПП». После чего Кухта написал заявление о сложении с себя полномочий, а Москаленко уволила его своим распоряжением.

В конце 2019 года, в ходе принятия бюджета между депутатами и главой облсовета Москаленко возник конфликт - одна часть депутатов потребовала ее отставки. В ходе созыва одной из сессий, под обращением рассмотреть вопрос об отставке Москаленко подписались на тот момент члены фракции «Европейская солидарность» Василий Жосан, Александр Каражей и Надежда Иванова. После этого Василия Жосана и Александра Каражея исключили из партии «Европейская солидарность».

18 февраля 2020 года депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова, которая до этого была членом фракции «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), перешла в партию «Наш край».