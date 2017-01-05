На Николаевщине выпадет до 35 сантиметров снега, - Гидрометцентр

На территории Николаевской и Одесской областей 6-8 января ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой до 35 сантиметров.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ожидаются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях образуются гололед на дорогах, обледенеют провода и деревья. 9 января будет ослабление и прекращение опасных погодных явлений.

Напомним, что 6-8 января также ожидается сильное похолодание. В течение суток 6 января будет снижение температуры до 7-12° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19° мороза, днем ​​до 10-15° мороза.

Кроме того, непогода коснется Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей.

В управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области советуют водителям быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованного маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать правила дорожного движения.

«Позаботиться о собственной безопасности нужно и пешеходам. Учитывая гололед, двигайтесь по тротуарам с осторожностью, переходите дорогу только в установленных для этого местах, не выходите на проезжую часть прямо перед автомобилем – водитель просто не успеет затормозить. В темное время суток используйте светоотражающие элементы», - также отметили в полиции.