Николаевские дорожники отчитались, что во время сегодняшнего снегопада вся техника была на расчистке улиц

Вся техника КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского городского совета во время снегодапада в среду, 11 января, была задействована в расчистке и посыпке улиц Николаева.

Об этом говорится в сообщении КП на его странице в Facebook.

«Когда шёл снег, то гараж «ЭЛУ автодорог» выглядел так, потому что техника вышла на дороги города. 12 снегоуборочных машин, 2 трактора и 3 маленьких трактора. Проводилась очистка и посыпание солью», - говорится в сообщении.

Как известно, ранее КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского городского совета призвало водителей не парковать свои автомобили вдоль улиц, так как это существенно затрудняет уборку снега.

Напомним, утром 6 января в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер. В последующие дни и в Николаеве, и в области продолжалась работа по ликвидации последствий непогоды.

А уже 11 января в Николаеве снова пошел снег, который за несколько часов образовал на дорогах города «кашу».