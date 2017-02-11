Судьи Апелляционного суда Николаевщины избрали делегатов на съезд судей Украины

В пятницу, 10 февраля, в Апелляционном суде Николаевской области состоялось собрание судей, на котором тайным голосованием избрали двух делегатов на 14-й внеочередной съезд судей Украины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Съезд запланирован на 14-15 марта текущего года и состоится в Киеве. Основная цель съезда – это выборы судей в высшие судебные органы, в которые могут войти и представители николаевской Фемиды.

Как известно, на конкурсе за места в Верховном суде Украины претендуют пятеро судей из Николаевщины.

Из 34 судей Апелляционного суда Николаевской области на собрании присутствовал 31 судья, что являлось достаточным для кворума. Глава Апелляционного суда Александр Ржепецкий сообщил присутствующим, что согласно закону, голосование обязано быть тайным и обеспечивать альтернативу выбора. Для чего от каждой из двух судебных палат были предложены по два кандидата в делегаты: Валентину Гребенюк и Оксану Куценко от судебной палаты по криминальным делам, и Игоря Ливинского и Татьяну Бондаренко от судебной палаты по гражданским делам.

По итогам голосования делегатами от Апелляционного суда Николаевской области избраны судья судебной палаты по криминальным делам Валентина Гребенюк и судья судебной палаты по гражданским делам Татьяна Бондаренко.

Напомним, как сообщалось ранее, организационный комитет определил 17 февраля как дату проведения Общего собрания судей местных общих судов Николаевской области, на которых будут избирать делегатов на ХIV внеочередной съезд судей Украины.