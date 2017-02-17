Жителю Вознесенска во двор бросили учебную гранату

В городе Вознесенск на Николаевщине утром 17 февраля во двор домовладения 21-летнего местного жителя неизвестные лица бросили учебную гранату РГД-5.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В дом парня на улице Мира прибыли представители взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции. Осмотрев находку, правоохранители пришли к выводу, что она является учебной гранатой РГД-5 и не представляет угрозы жизни окружающих.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 15, части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Свидетелей происшествия просят обращаться в Вознесенский отдел полиции по адресу: улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Отметим, что в Вознесенском районе ранее было зафиксировано несколько попыток поджогов домов, предприятий и комбайнов. 22 августа 2016 года в Вознесенском районе неизвестные пытались поджечь агрофирму. 1 сентября в селе Андрейчиково неизвестный мужчина попытался сжечь комбайн «коктейлями Молотова». В селе Мартыновское ночью 1 сентября неизвестный забросил во двор частного дома бутылки с зажигательной смесью.

В Вознесенске в ночь на 12 октября неизвестный бросил бутылку с горючей смесью на территорию домовладения по улице Ветеринарной. 6 ноября в селе Трикраты на территорию домовладения по улице Рабочей неизвестный бросил три стеклянные бутылки с горючей смесью. 13 ноября в селе Щербани неизвестные бросили на территорию фирмы три стеклянные бутылки с горючей смесью, но ни одна не загорелась. А в селе Бугское Вознесенского района Николаевщины в ночь на 14 января 2017 года неизвестный кинул коктейль Молотова во двор местного 36-летнего жителя. Кроме того, 10 февраля в селе Таборовка Вознесенского района в развлекательное заведение бросили бутылку с горючей смесью.