«Этот процесс закончится в 2017 году», – Сенкевич о передаче «Николаевоблтеплоэнерго» в городскую собственность

Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что процесс передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города Николаева завершиться в текущем году.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Март».

- Городской голова не влияет на пуск тепла в городе. Теплопоставляющие организации – «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ» – не принадлежат городу и не являются коммунальными. На сегодняшний день мы ведем переговоры и уже пошел процесс передачи «Николаевоблтеплоэнерго» на баланс города. Этот процесс закончится в этом году. Я очень надеюсь и у меня есть основания подозревать, что в 2017 году пуск тепла по облтеплоэнерго произойдет уже городским коммунальным предприятием, я еще не знаю, как оно будет называться. Но это уже будет предприятие не областного типа, а городское. Тогда мы сможем сами заключать договора с «Нафтогазом», вести переговоры, управлять. Тогда уже будет зависеть от городского головы, в том числе, как от главного человека, который назначает директоров КП. И конечно же, тогда мы сможем говорить, что есть та или иная вина, что КП не заключило договора, и можно будет дисциплинарно наказывать за это, – отметил Сенкевич.

Напомним, 7 декабря 2016 года, на внеочередной сессии облсовета, депутаты одобрили передачу «Николаевоблтеплоэнерго» из общей собственности области в коммунальную собственность общины города Николаева. В ходе сессии Алексей Савченко предложил депутатам облсовета создать рабочую группу из представителей всех фракций, чиновников, представителей трудового коллектива и определиться с кандидатами на должность директора областного КП.

Позже Министерство финансов Украины согласовало передачу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность территориальной общины города Николаева.

А 6 декабря, на президиуме областного совета с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, было принято решение, что депутаты горсовета должны будут рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи ГКП «Николаевводоканал» на погашение долга перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

После этого, в ходе 11-й сессии Николаевского городского совета, которая состоялась 8 декабря, было принято решение для соблюдения процедуры принятия решения рассмотреть вопрос выделения средств «Николаевводоканалу» после того, как его рассмотрит исполком и профильная бюджетная депутатская комиссия. Планировалось, что депутаты проголосуют за выделение средств КП 12 декабря.

Исполком рассмотрел вопрос финансирования «Николаевводоканала», но проект решения на сессию 12 декабря вынесен не был.

В итоге 23 декабря в ходе сессии депутаты Николаевского городского совета своим решением внесли изменения в уставной фонд коммунального предприятия «Николаевводоканал», чем легализовали выделение 16 миллионов гривен, которые Департамент ЖКХ ранее уже внес на счет КП.

Как известно, сейчас ОКП временно возглавил директор КП Николаевского городского совета «Городское рыночное хозяйство» Николай Логвинов.