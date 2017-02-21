«50 полезных заданий»: в соцсетях запустили альтернативу нашумевшей смертельной игре «Синий кит»

Студенты второго курса из Приднестровья запустили интернет-игру «Белый медведь», которая является полной альтернативной нашумевшим «группам смерти» в социальных сетях.

Об этом сообщает "InfoResist"

Павел Доника и Сергей Иордатий создали группу в социальной сети «ВКонтакте», с целью улучшить этот мир и сделать его чуточку добрее.

«Наверняка вы слышали про игру «Синий кит», которая свела с ума сотни детей. Мы решили сделать ей полную противоположность. В данной игре Вам необходимо будет выполнить 50 заданий, которые на протяжении всей игры будут становиться всё жестче и жестче. Начав с безобидного «вытереть в доме пыль» до «генеральной уборки всего дома (и это ещё не самое сложное). Никаких наказаний за невыполнение заданий не будет. Это останется на вашей совести. А вот если у вас проблемы в родителями, уверен, что пройдя все испытания вы наладите отношения со своей семьёй», — описывают свою идею создатели.

Напомним, ранее в Киеве полиция спасла подростка от самоубийства, до которого ее довели в «группах смерти» в соцсетях.

Отметим, ранее полиция опубликовала список аккаунтов детей из Украины, в соцсетях интересующихся темой суицида.