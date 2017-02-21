«Нибулон» дважды проиграл суд изданию «Преступности.НЕТ»

СП «Нибулон» подало в суд на ООО «Информационное агентство «Украинская Медиа Группа» за размещенную в блогах на «Преступности.НЕТ» публикацию Музы Маховой и дважды проиграло в первой инстанции.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» сообщил генеральный директор «ИА УМГ» Артем Дыбленко.

«Совсем недавно СП «Нибулон» подало иск в Хозяйственный суд Николаевской области на ТОВ «Информационное Агентство «Украинская Медиа Группа» о защите деловой репутации своего предприятия. Суть иска заключалась в том, что Муза Махова опубликовала информационный материал об СП «Нибулон» в своем личном блоге на сайте «Преступности.НЕТ». Муза явно обидела детище Алексея Вадатурского, и «Нибулон» решил защищаться. При этом, что интересно, атаковать юридически именно издание», – пишет Дыбленко.

При этом он отмечает, что юристы СП «Нибулон» не стали привлекать к ответственности блогера, а упорно доказывали в суде, что отвечать должно именно издание «Преступности.НЕТ».

Речь идет о публикации Музы Маховой, в которой она написала, что проведя тщательные расследования в 2013 - 2014 годах по данному проекту, ей «удалось выяснить, что руководство ООО СП «Нибулон» пошло на грубые нарушения природоохранного законодательства». При этом она обвинила компанию в «варварском уничтожении прибрежной зоны в Вознесенске».

В свою очередь Генеральный директор ООО СП «Нибулон» Алексей Вадатурский заявил, что на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового терминала в Вознесенском районе Николаевской области и дноуглублению Южного Буга компания получила 47 разрешений и согласований, провела десятки общественных слушаний, встреч, что было освещено в СМИ. Критику же в адрес этих работ он назвал заказом и открытым шантажом предприятия.

Фактически, «Нибулон» воспользовался своим правом на освещение их позиции на сайте в ответ на публикацию Маховой.

«В первый раз «Нибулон» проиграл суд 3 ноября 2016 года, когда Хозяйственный суд Николаевской области принял «Ухвалу про припинення провадження по справі» в связи с тем, что ответчиком в суде должен быть автор материала, но юристы «Нибулона» подали апелляцию и Одесский Апелляционный Хозяйственный суд вернул дело на рассмотрение с привлечением Музы Маховой к процессу. Сегодня, 21 февраля 2017 года, Хозяйственный суд Николаевской области повторно вынес «Ухвалу» и закрыл производство по делу. К слову, сама Муза Махова в суд не явилась», – отметил гендиректор ИА «УМГ».

При этом Дыбленко акцентировал внимание на том, что юристам «Нибулона» стоило обращаться в районный суд Николаева и в качестве ответчика указывать саму Музу Махову.

«Это не моя прихоть, это судебная практика», - резюмировал Артем Дыбленко.

Напомним, ранее бывший главный врач НОПБ №1 Виктор Очколяс подал апелляцию на решение Заводского райсуда Николаева, отклонившего его иск к врачу больницы Ивану Тригубу и «Преступности.НЕТ», и вновь проиграл суд.