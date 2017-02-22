Николаевец возмутился тем, как сегодня хоронят людей на Новоматвеевском кладбище: «Деньги гребут, а условий никаких»

На Новоматвеевском кладбище, единственном на сегодняшний день, где хоронят людей в Николаеве, за захоронение берут «сумасшедшие» деньги, а условий на кладбище нет никаких.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил житель Николаева, недавно хоронивший свою бабушку.

По его словам, процесс похорон сегодня в Николаеве – это масса «приключений». Сначала, как он говорит, не успела уехать «скорая помощь», констатировавшая смерть его бабушки, как тут же на место приехали представители сразу трех фирм, оказывающих ритуальные услуги, и стали между собой ругаться, кто приехал первый и кто возьмется за данного «клиента».

- Скорая продолжает «сливать» частным конторам информацию об умерших, - отметил николаевец.

Уже далее выясняется, что для того, чтобы похоронить сегодня человека в Николаеве, нужно заплатить 1450 гривен за место на Новоматвеевском кладбище. Однако, несмотря на такие большие деньги, никаких условий на этом кладбище нет.

- К этому месту вообще нет подъезда, там не дорога, в просто сплошная грязь. Нам еще повезло, был еще мороз, как-то добрались, а сейчас, когда везде вода стоит, я представляю, какое там болото. В общем, дороги нет, туалета нет, воды нет. Деньги гребут, а условий никаких, - пожаловался житель города.

Кроме того, по его словам, само кладбище не огорожено – стоит лишь несколько бетонных плит на въезде, а дальше просто могилы посреди поля.

Напомним, как ранее сообщалось, в Николаеве остро стоит вопрос с необходимостью открытия нового кладбища. Как заявил на днях мэр Николаева Александр Сенкевич, городская власть ведет работу, направленную на расширение Калиновского кладбища за счет земель Министерства обороны, где можно было бы хоронить умерших.

Напомним также, что в мае 2015 года тогдашний губернатор Николаевской области Вадим Мериков и мэр Николаева Юрий Гранатуров обещали, что в Николаеве к концу 2015 года появится новое кладбище, отвечающее всем европейским стандартам возле поселка Полигон на улице Херсонское шоссе. Однако, возмущение жителей поселка заставило власти отложить эту идею, а новый мэр Николаева Александр Сенкевич и вовсе от нее отказался, заявив, что эти земли необходимо использовать под индустриальный парк, а не «хоронить» их под кладбище.

Далее, в конце 2016 года, Министерство обороны Украины по просьбе Николаевского городского головы выделило 10 гектар земли городу возле села Калиновка для обустройства нового кладбища. Однако в начале 2017 года был поднят вопрос о возможном строительстве кладбища возле микрорайона Кульбакино, из-за чего возмущенные местные жители стали проводить собрания и собирать подписи против этой идеи городских властей.