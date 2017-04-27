Министр информполитики осудил нападение на николаевского журналиста

Министра информационной политики Юрий Стець осудил нападение на николаевского корреспондента «Интера» Кирилла Ющишена, заявив, что «препятствование профессиональной деятельности журналистов недопустимо в правовом демократическом государстве».

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Министрерства информационной политики Украины.

«27 апреля 2017 во время заседания очередной сессии Николаевской областной государственной администрации на журналиста телеканала «Интер» напал охранник. Об этом сообщил сам корреспондент телеканала Кирилл Ющишен на своей странице в FACEBOOK. Известно, что с соответствующим заявлением о нападении, он уже обратился в милицию. Министерство информационной политики Украины, в свою очередь, также готовит обращение в Министерство внутренних дел Украины с целью взять на контроль это дело и с просьбой, в случае выявления виновных в нападении, безотлагательно осуществить все необходимые действия», - говорится в заявлении Министрства.

Также пресс-служба предоставила заявление Министра информационной политики Юрия Стеця.

«Препятствование профессиональной деятельности журналистов недопустимо в правовом демократическом государстве. МИП в своей позиции твердо стоит на стороне безопасности журналистов и защиты их прав. Я лично беру на контроль подобные случаи», - заявил Юрий Стець.

Как добавили в МИПе, по словам Министра, указанные действия могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьей 171 Уголовного кодекса Украины «Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналиста», частью 2 статьи 345/1 УК «Угроза или насилие в отношении журналиста.

Напомним, что журналист Кирилл Ющишен заявил о том, что в четверг, 26 апреля, на него напал охранник губернатора Алексея Савченко.

В свою очередь, губернатор Николаевщины открестился от человека, напавшего на журналиста, заявив. что у него нет охранников.