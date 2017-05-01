В Николаеве 50 пенсионеров провели «первомайскую демонстрацию»

В Николаеве 1 мая некая Рабочая партия Украины провела шествие по Соборной улице и митинг под ОГА.

Как пишет сайт «Inshe.tv», в акции приняли участие «от силы 50 человек».

Также акция прошла, несмотря на запрет массовых мероприятий на 1-2 мая в Николаеве, введенный распоряжением городского головы Александра Сенкевича.

«Участники первомайской демонстрации прошли по Соборной, стараясь завлечь в свои ряды как можно больше николаевцев, поскольку, по словам идущих во главе колонны, все, что сейчас делается в Украине, направлено на уничтожение украинского народа, и об этом «заявил президент Америки Трамп». Так уж совпало, что рядом с участниками шествия, но не с ними, на работу шли и заместители главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и Александр Кушнир», - пишет сайт.

«Возложив цветы (те, у которых они были) к памятнику Героям-ольшанцам, участники демонстрации пришли к Николаевской ОГА, где провели митинг, посвященный теме грабительских тарифов, продаже земли и отзыву депутатов городского и областного совета… Участников демонстрации и так было немного, к тому же, устав от речей выступавших, люди потихоньку начали расходиться. И организаторы, сильно сократив свои выступления, решили их распустить. Никаких провокаций или столкновений во время демонстрации и митинга не было», - добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 мая в Херсоне разгромили офис партии беглого экс-министра Клименко.