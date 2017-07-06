Новый тариф на проезд в 5 гривен все равно не позволит обновить парк маршруток, - экс-начальник управления инфраструктуры Николаевщины

Эдуард Волошинович Бывший начальник Управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации, а сегодня глава общественной организации «Инфрастурктура Николаевщины» Эдуард Волошинович считает, что даже поднятие стоимости проезда в николаевских «маршрутках» до 5 гривен не позволит улучшить качество перевозок.

Об этом он написал в социальной сети «Facebook».

«Как не экономист, но изучавший данную науку в университетах, скажу, что сейчас вопрос - в принципе о выживании этого бизнеса и вида услуг. Почти уверен, что вновь принятый (с учетом политической и социальной составляющей) уровень тарифа не позволит предприятиям ни существенно обновить парк подвижного состава, ни «отвезти» нас в Европу… Задача «маршруточников» - оказать услугу на оплаченную сумму. К сожалению, зачастую «маршруточник» не может оказать качественную услугу, и в первую очередь, из-за несоответствия стоимости услуги ожиданиям пассажиров», - заявил Волошинович.

Напомним, как сообщалось ранее, в Николаеве на главной площади города Соборной днем 4 июля фирмы-перевозчики устроили забастовку, требуя от городского совета повысить цену за проезд с 4 до 5 гривен. На это Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горожане готовы платить больше за проезд в маршрутных такси, однако при условии улучшения качества перевозок.