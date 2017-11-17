Гройсман пообещал обратиться в «Укроборонпром» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал обратиться в «Укроборонпром» из-за задержек по выплате заработной платы на ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») и назвал продажу недостроенного крейсера «Украина» коррупционной схемой.

Об этом премьер сообщил в ходе часа вопросов правительству, передает delo.ua.

- Предприятие принадлежит концерну «Укроборонпром». Считаю, что в «Укроборонпроме» должны найти ресурсы, чтобы решить проблему и погасить задолженность. Я обращусь в «Укроборонпром», чтобы урегулировать этот вопрос, – рассказал Гройсман.

Вместе с тем он считает, что продажа недостроенного крейсера «Украина», который находится на балансе завода, — это коррупционная схема.

- Нас заставляли, чтобы мы разрешили продажу этого крейсера… Считаю, что это – коррупционная схема… Мы обратились в РНБО, – это военная техника – для того, чтобы решить этот вопрос и дать правительству соответствующее решение, – отметил Гройсман.

Отмечается, что в «Укроборонпроме» сообщили, что деятельность судостроительного завода остановлена из-за отсутствия решения правительства по ракетному крейсеру проекта 1164.

Счета предприятия арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 миллиона гривен. В «Укроборонпроме» сообщили, что долги накопились «из-за прекращения в феврале 2015 года возмещения затрат предприятия на содержание крейсера».

«Кроме того, «Укроборонпром» подготовил и направил на рассмотрение Кабмина проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать рабочую группу, которую возглавит Степан Кубив по вопросу задолженности по заработной плате работникам Николаевского судостроительного завода.

Напомним, 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.