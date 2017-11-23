На Николаевщине ученики начальных классов вынуждены проводить занятия в помещении интерната, который не приспособлен для учебного процесса

На Николаевщине в Сергеевской среднеобразовательной школе Братского района ученики начальных классов вынуждены проводить занятия в неотапливаемом помещении интерната.

Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, в связи с тем, что один из учебных корпусов Сергеевской школы закрыт из-за аварийного состояния, решением Братской районной государственной администрации учеников 1-4 классов перевели в помещение интерната, находящегося на территории школы. Согласно экспертизе, нахождение детей в этом корпусе запрещено. Здание интерната, в котором на данный момент учатся дети, не приспособлено для учебного процесса: «советские» окна вместо стеклопакетов, отсутствие отопление, в здании находится пищеблок, источающий неприятные запахи из-за отсутствия вытяжки. Из-за того, что в помещении интерната нет централизованного отопления, в классах используются калориферы и «дуйчики».

Стоит отметить, что вместо ремонта самого помещения школы, летом текущего года проводились ремонтные работы на крыше здания.

Напоминаем, что на Николаевщине проблемы с техническим обследованием школ, поскольку местные бюджеты не дают на это деньги.