У Казаковой сообщили, что процесс с подписанием документов на жилье для участников АТО не остановлен

Татьяна Казакова По состоянию на 30 ноября исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова уже подписала документы на приобретение жилья для пяти семей участников АТО, которые находятся на квартирном учете и стоят в льготной очереди.

Об этом сообщает управление аппарата Николаевского горсовета.

Напомним, генеральный директор ИА «УМГ» Артем Дыбленко сообщил, что семьи воинов АТО, на покупку квартир которым в бюджет 2017 года были заложены деньги, могут остаться без жилья. Причиной этому стало то, что Татьяна Казакова не подписывает необходимые для процедуры документы.

В то же время, в сообщении управления аппарата отмечается, что 11 из 19-ти семей прошли областную комиссию по вопросам обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находящихся на квартирном учете, на которой получили согласие на приобретение жилья.

«Из них 5 уже подписаны, 4 – будут подписаны в понедельник, еще 2 – на вторник-среду. 29 ноября не подписывали, потому что представитель области был в командировке. Согласования с комиссией состоялись 14 и 21 ноября (заседание проходило под руководством первого заместителя председателя ОГА Вячеслава Боня; в составе комиссии также есть представители города). После оформления всех необходимых документов семьями участников АТО и оценки имущества по программе городской и областной, соглашения стали заключать 22 ноября», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что заседание комиссии будет созвано на следующей неделе для согласования предоставления квартир другим семьям участников АТО.

«Сейчас все документы проходят тщательную проверку (документы проверяет лично исполняющая обязанности Николаевского городского головы – секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова), во время которой уже было выявлено три несоответствия (из-за ошибки отдела учета и распределения жилья Николаевского горсовету) – люди пытались получить квартиры, используя чужие фамилии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник отдела учета и распределения жилья Михаил Коваль подал неправильно оформленные документы, содержащие недостоверную информацию, а юридический департамент, в свою очередь, предоставила на подпись документы с ошибками.

«Поэтому, по результатам проверки документов, Михаил Коваль подал заявление на увольнение. Подчеркиваем, что вся информация при подаче документов должна соответствовать действительности. Иначе чиновники, которые нарушат законодательство Украины, и попытаются отобрать что-то в военных и их семей, будут уволены», – резюмировали в управлении аппарата.

Ранее сообщалось, что на сессии горсовета для перераспределения 30 миллионов гривен «остатков» бюджета Николаева на 2017 год не хватило голосов.