Вице-мэр Николаева уверяет, что пострадавшим в ДТП маме с 3-летней дочкой оказывается вся необходимая помощь

Маме с 3-летней дочкой, которые вечером 30 ноября пострадали в результате аварии в Николаеве по проспекту Мира, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook со ссылкой на отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета написал вице-мэр Андрей Шевченко.

«На данный момент мама проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи Николаева. И ей в соответствии с действующими протоколами и законодательством Украины за бюджетный счет оказывают медицинскую помощь – проводят необходимые процедуры, а также приобретут медикаменты. Ситуация находится на строгом контроле у ​​главного врача БСМП и начальника управления здравоохранения городского совета. Ребенку, пострадавшему в ДТП, оказывают помощь в областной детской больнице. Там за ней круглосуточно наблюдают врачи. Медики оказывают всю помощь, предусмотренную действующим законодательством», - заверил Шевченко.

Напомним, пострадавшие в результате ДТП 30 ноября на пересечении проспекта Мира и улицы 1-я Линия женщина и ее 3-летняя дочь находятся в коме – врачи оценивают их состояние как тяжелое.