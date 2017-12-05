Николаевские патрульные обратились к Казаковой с просьбой установить светофоры на участках, где чаще всего происходят ДТП

Патрульная полиция Николаева предложила Николаевскому городскому совету установить новые светофоры и реконструировать уже существующие на участках улиц, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщают в патрульной полиции.

Речь идет о таких опасных участках, как пересечение проспекта Мира и улицы 1-я Линия, проспекта Богоявленского - улицы Олейника, улицы Большая Морская - улицы Московская и другие. Патрульные убеждены, что установка светофоров на этих участках значительно снизит количество дорожно-транспортных происшествий.

В то же время пользователи соцсетей инициировали сбор подписей за установку светофора на перекрестке проспект Мира и 1-я Линия, где ранее «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком.

Ранее сообщалось, что жительнице Николаева и ее дочери, впавшим после ДТП в кому, требуются доноры крови.