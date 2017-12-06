Николаевец пожаловался на пешеходные переходы на проспекте Мира: «Увидеть человека в темное время невозможно»

В Николаеве на проспекте Мира неосвещены должным образом пешеходные переходы, и водителям сложно увидеть пешеходов, которые пересекают дорогу в темное время суток.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил николаевец Станислав.

По словам николаевца, он едет каждый день вечером по проспекту Мира, и неосвещенные переходы могут быть потенциальным источником опасности для пешеходов.

- По проспекту Мира пешеходные переходы практически не освещаются. Увидеть пешехода в темное время суток там практически невозможно. Фонари над пешеходными переходами напрочь отсутствуют. Там ехать надо со скоростью 20-30 километров в час, чтобы увидеть пешехода. И на других улицах то же самое, - говорит николаевец.

Напомним, что ранее в Николаеве, в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком, они получили тяжелые травмы и впали в кому. В этом случае нерегулируемый пешеходный переход освещался.

В другом случае в Николаеве «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе на проспекте Мира, между остановками площадь Победы и Театральная. В этом случае освещение пешеходного перехода оставляет желать лучшего.