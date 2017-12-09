В Николаеве прошел автопробег в поддержку генерал-майора Алимпиева

В субботу, 9 декабря, по центральным улицам города Николаева прошел автопробег в поддержку арестованного начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего.

В пробеге участвовало 53 машины, на которых были наклеены баннеры со словами поддержки генерала-майора «Мы с вами!», а также закреплены флаги Украины и флаги Военно Воздушных Сил Украины.

В 11:30 все участники начали движение по центральным улицам города. Автомобили разделились на пять групп, каждую колонну впереди сопровождала машина с флагами.

По словам дочери генерала-майора Анастасии Алимпиевой, которая была инициатором мероприятия, такая акция не первая в Украине. Также она проводилась в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове и теперь в Николаеве. Для автопробега был составлен специальный маршрут, автомобили стартовали от парковки возле бывшего магазина Praktiker.

Карта маршрута автопробега

Свою словесную поддержку выразили друзья, сослуживцы и товарищи задержанного: «Андрей Николаевич - мы с вами. Достоинство, справедливость, Украина», «Будем бороться за вас до конца», «Андрей Николаевич – мы с вами, мы за вас, мы за справедливость». Также свои слова поддержки выразил священник «Андрей Николаевич, Господь с вами, и мы также с вами». Отметим, что многие неравнодушные пришли со своими детьми.

Напомним, что 20 ноября Дзержинский райсуд Харькова арестовал Алимпиева с возможностью внесения залога размером 1,5 миллиона гривен. Апелляционный суд Харьковской области 30 ноября рассмотрит жалобу на арест Алимпиева. Также сообщалось, что генерал Алимпиев отказался, чтобы за него внесли залог.

Отметим, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.