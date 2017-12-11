Депутат Николаевского облсовета от БПП Катрич о событиях в Киеве: «Лучше закатывать рукава, а не раскачивать лодку»

Анатолий Катрич (фото - Facebook) Депутат Николаевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Анатолий Катрич считает, что сегодня лучше «закатывать рукава, помогать, и действующей власти в том числе, а не раскачивать лодку».

Такое мнение он высказал «Преступности.НЕТ», комментируя последние события в Киеве.

- Любая ситуация, которая раскачивает в негативную сторону, с моей точки зрения, она плохо влияет на развитие страны. Поэтому моя оценка очень простая – надо работать, надо трудиться, надо внедрять реформы, - заявил он. - На сегодняшний день точка зрения депутата областного совета и моих избирателей – это трудиться на благо развития страны. Это основательная точка зрения.

По его словам, о процессах, за которые отвечают люди на уровне страны, лучше у них и спрашивать, а депутаты Николаевского облсовета со своей стороны «делают все возможное и невозможное, работают над процессами, над программами для того, чтобы улучшить жизнь в своих округах и в своей области».

Депутат Катрич не поддерживает требование активистов в Киеве о принятии закона об импичменте президента.

- Президент – это народный избранник, гарант Конституции. Народ ему доверил. Поэтому я считаю: будут выборы президента, плановые в 2019 году, каждый опять покажет свою точку зрения. На сегодняшний день есть законный президент, законная власть, надо трудиться над развитием страны, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 10 декабря в Киеве проходил «Марш за импичмент». Ранее экс-мэры Николаева высказались о протестах в Киеве: Гранатуров не стал давать оценку Саакашвили, а Сенкевич раскритиковал «вассалов» Порошенко.