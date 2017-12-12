«Мы не соглашаемся», – Луценко заявил, что ГПУ обжалует решение суда по Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ намерена обжаловать решение Печерского райсуда Киева, который отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для Михаила Саакашвили.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина, передает своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, что Михаила Саакашвили Печерский суд отпустили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.

- Мы не соглашаемся с решением суда по Саакашвили, потому что считаем, что у нас есть все основания подозревать его в сотрудничестве с членами ОЗУ Януковича-Курченка. Мы имеем пленки, мы готовы допустить экспертов ФБР или Скотленд-ярда к проверке этих пленок, мы имеем свидетелей, мы имеем видео, где задокументированная передача сотен тысяч ворованных в Украине средств, и уверены, что апелляционный суд удовлетворит наше ходатайство о домашнем аресте. Наш ответ: подача в апелляционный суд, - заявил Генпрокурор.

Юрий Луценко отметил, что теперь прокуратура делает все в пределах действующего законодательства, никаких нарушений со стороны своих подчиненных, о которых заявляет сторона защиты Саакашвили, Луценко не видит.

Кроме этого, Генпрокурор заявил о давлении на него в связи с делом Саакашвили.

- Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизированием этого дела. На меня последняя неделя делается колоссальное давление, если бы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили, - отметил он.

По мнению Луценко, «государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал».

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.