«Мы бессильны с точки зрения закона»: Горсовет не может запретить движение большегрузов по Варваровскому мосту

Николаевский городской совет не имеет возможности в законодательном поле ограничить движение для большегрузного транспорта по Южнобугскому (Варваровскому) мосту, который признан аварийным.

Об этом в ходе сессии горсовета в четверг, 14 декабря, сообщил первый вице-мэр Андрей Дадиверин.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

По словам Дадиверина, в Кабинет министров Украины было направлено обращение депутатов городского совета относительно решения вопроса о финансировании работ по капитальному ремонту Южнобугского моста. Кроме того обращения о возможности софинансирования этих работ были направлены премьер-министру Украины, министру инфраструктуры, исполняющему обязанности, и.о. главы Укравтодора, главам комитетов Верховной Рады по вопросам бюджета и транспорта.

– Соответствующие письма направлены в Укртрансбезопасность в Николаевской области, САД в Николаевской области, ГУНП в Николаевской области и в Николаевскую ОГА. На въезде в город и на въезде на мост установлены знаки, запрещающие движение транспортных средств массой свыше 20 тонн. К сожалению, решить ключевые вопросы относительно запрета или ограничения транспорта через Южнобугский мост, учитывая требования законодательства, не представляется возможным, – заявил Дадиверин.

По его словам, решение об ограничении или запрете движения транспорта может быть принято только руководителями Службы автодорог при согласовании с соответствующими подразделениями МВД.

– То есть, органы местного самоуправления не имеют полномочий относительно запрета или ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования, – добавил первый вице-мэр.

Что касается возможности организации реверсного движения по полосе движения в направлении микрорайона Варваровка с обустройством светофоров, то, по словам Дадиверина, этот вопрос на данный момент также не решен из-за необходимости разработки проектной документации для установки и подключения светофоров.

Более того, по его мнению, организация реверсного движения может только усугубить ситуацию, так как патрульная полиция не сможет обеспечить круглосуточную регулировку, а мост получит дополнительную нагрузку из-за несоблюдения водителями ни дистанции, ни скорости.

В Укртансбезопасности в Николаевской области горсовету ответили, что установить весовые комплексы перед мостом также не представляется возможным.

По словам Дадиверина, невозможно реализовать идею с понтонной переправой через реку в районе села Гурьевка, так как в этом месте Южный Буг является судоходным.

Также Служба автодорог в Николаевской области направила в Укравтодор письмо о рассмотрении возможности направить большегрузый транспорт в объезд города, однако ответа на это письмо до сих пор нет.

При этом, ограничение движения по мосту повлечет за собой необходимость внесения изменений в международные маршруты, а предполагаемые для этого участки ряда дорог на территории Николаевской области, которые могут быть использованы для этих целей, находятся в плачевном состоянии.

Со стороны Николаевской ОГА горсовет получил письмо за подписью вице-губернатор Валентина Гайдаржи о том, что облгосадминистрация планирует проведения совместного совещания по данному вопросу.

– В результаты изучения данного вопроса установлено, что данная проблема выходит за пределы компетенции горсовета и его исполнительных органов, и нуждается в комплексном подходе, – отметил Дадиверин.

Он предложил привлечь к разрешению сложившейся ситуации народных депутатов, избранных от Николаевской области, а также создать рабочую группу из числа депутатов горсовета и профильных экспертов. По его мнению, необходимо отказаться от идеи реверсного движения по мосту и полностью запретить движение для транспорта массой свыше 20 тонн.

– Мы признаем свое бессилие в решении этой проблемы. (…) Я не вижу быстрого и эффективного решения в этой ситуации, – отметил депутат Исаков, добавив, что нужно выходить на Кабмин и предпринимать экстренные меры.

В свою очередь депутат Игорь Копейка поддержал идею привлечения народных депутатов и отметил, что горсовет должен по максимум использовать свои полномочия, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

И.о. мэра – секретарь горсовета Татьяна Казакова заявил, что «складывать руки мы не собираемся» и назначила на 18 декабря заседание рабочей группы, которая была создана для решения данной проблемы.

На что депутат Наталья Горбенко, которая возглавляет КП «ЭЛУ автодорог» все же предложила ограничить движение на мосту с помощью шлагбаумов, рядом с которыми должно быть организовано круглосуточное дежурство, чтобы пропускать коммунальный и пассажирский транспорт, который не сможет проехать из-за своей высоты.

Со своими коллегами не согласился депутат Ростислав Филевский.

– Мы бессильны с точки зрения закона. Точка. Это компетенция Кабмина. Точка, – заявил он.

В итоге было решено привлечь ОГА к решению этой проблемы, чтобы потом с имеющимися результатами обращаться в Кабинет министров.

– Я понимаю, куда и как двигаться. Но это все процесс переговоров со всеми структурами, – резюмировал Дадиверин.

Напомним, ранее Артем Ильюк сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины «открестилось» от ремонта аварийного Варваровского моста.