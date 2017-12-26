В николаевском БПП признали, что последние выборы в ОТГ прошли не без нарушений: «Глобальных проблем не увидели»

На Николаевщине на местных выборах в объединенные территориальные громады избраны депутатами 47% кандидатов от «Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Такое заявление сделал депутат Николаевского областного совета от «БПП «Солидарность» Михаил Талпа в ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 26 декабря.

Так, на пресс-конференции присутствовали пять из шести новоизбранных глав ОТГ: Евгений Травянко (Арбузинская ОТГ), Алексей Асмолов (Казанковская ОТГ), Юрий Пиньковой (Радсадовская ОТГ), Павел Довгий (Владимировская ОТГ) и Валерий Хомицкий (Березанская ОТГ). В свою очередь, Виктора Матюшенко, который был избран главой Прибугской ОТГ, не было.

В ходе пресс-конференции Михаил Талпа заявил, что избирателями выбраны 45 депутатов от БПП на местных выборах.

– Из 96 кандидатов, которых мы подавали, мы имеем сегодня 47%, то есть почти каждый второй депутат, который был нами подан, получил доверие от людей, – сказал Талпа.

Также он заявил, что на местных выборах была удовлетворительная явка избирателей, которая составляла почти 50%.

– Это говорит о том, что люди сегодня понимают, что те полномочия, те бюджеты, которые подаются на местах благодаря этой реформе... люди начинают понимать, что необходимо проявлять свою собственную инициативу и брать свою собственную судьбу в свои руки и заниматься решением вопросов на местах, – отметил Талпа.

В свою очередь, на вопрос журналиста касательно нарушений, выявленных на местных выборах, Михаил Талпа заявил, что дал бы оценку «хорошо» комиссиям, которые работали по Николаевской области.

– Если, возможно, где-то отдельные случаи были по области, в каких-то небольших населенных пунктах, если взять в целом, в большей процентной составляющей по области, я не видел глобальных нарушений. Точно так же мы не увидели глобальных проблем, в принципе, ровно были подсчеты. Если возникали какие-то вопросы, комиссия разбиралась с ними, - заявил Михаил Талпа.

Ранее сообщалось, что на выборах в Казанковскую ОТГ осуществлялся подвоз избирателей от ВО «Батькивщина». В свою очередь на выборах в селе Радсад Николаевской области комиссия начала подсчет голосов до окончания голосования. Также в селе Новопетровка Широковской объединенной территориальной громады на избирательном участке граждане не смогли проголосовать за кандидатов в депутаты из-за несовпадения адреса в списках избирателей с адресом регистрации.

Напомним, что полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 ОТГ, в том числе и в Николаевской области.