В Николаеве в соцсетях пишут, что детям без прививки от кори запрещают посещать детсад – официального распоряжения нет

В николаевском детском саду детям, которые не были привиты от кори, запрещают посещать данное дошкольное учебное заведение.

Об этом на странице Контактного центра при Николаевском городском совете в «Facebook» написала пользователь Валентина Ткаченко.

Так, девушка посетовала на то, что в одном из детских садов ей было сказано, что, если ее ребенку не сделают прививку от кори, то ему не разрешено ходить в детский сад.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Валентина Ткаченко объяснила, что заведующей детского сада №128 дали такую информацию из поликлиники, за которой закреплены дошкольные учебные учреждения.

«Это по всем садам разошлось. В течение недели привить детей, если не будет прививки, то посещать сад не разрешается», - написала Ткаченко.

В свою очередь, в отделе дошкольного и среднего образования Управления образования Николаевского городского совета сообщили, что на данный момент официального распоряжения от Управления здравоохранения касательно запрета посещения дошкольных учебных заведений детьми, которым не сделали прививки от кори, не было.

Редакция попыталась связаться с администрацией детсада №128, однако там на телефонные звонки не ответили.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики.

Напомним, что в Николаеве по состоянию на 11 января зарегистрировано четыре случая заболевания корью у взрослых.