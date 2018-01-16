В Николаеве к концу дня ожидается усиление снегопада - коммунальщики уверяют, что ситуация под контролем

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В Николаеве к концу дня ожидается ухудшение погодных условий. При этом коммунальные службы города заявляют о готовности к непогоде. 

Об этом «ЭЛУ автодорог» сообщает на своей странице в  Facebook.

Так, «ЭЛУ автодорог» с 9:00 приступила к антигололедной обработке автомагистралей города Николаева.

«Обработка осуществляется по утвержденным Департаментом ЖКХ маршрутам и выполняется в две очереди, где в первую очередь включены центральные магистрали города для возможности обеспечения работ общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Также, предприятие заявляет, что на всех городских дорогах, которые закреплены за КП уже проведена антигололедная обработка.

«Проезжаемость дорог нормальная, заторов транспорта нет», - говорится в сообщении.

В работе задействовано 17 единиц техники, в том числе 3 трактора ХТА, которые дежурят на утвержденных маршрутах на случай возможного буксирования автомобилей.

Жителям города напоминают, что все автомобили предприятия снабжены gps-треккерами и каждый может увидеть передвижение снегоуборочной техники, скачав бесплатное приложение UkrWay.

К концу дня ожидается усиление снегопада, при этом «ЭЛУ автодорог» уверяет, что ситуация находится под контролем. 

Напомним, что 16 января, на Николаевщине ожидается значительное усиление ветра. В случае дальнейшего ухудшения погодных условий управление инфраструктуры Николаевской ОГА рекомендует маршрутчикам отменить автобусные рейсы.

Юлия Давиденко

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русскийобщество