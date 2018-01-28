Николаевские спасатели напоминают детям и взрослым об опасности прогулок по льду на реке

Николаевские спасатели в ходе патрулирования береговой линии микрорайона Намыв провели среди детей и взрослых информационно-разъяснительную работу об опасности прогулок по льду на реке Южный Буг.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области два дня подряд пытаются обратиться к сознанию подростков, которые охотно играют на льду в микрорайоне Намыв. Ребята играют на льду, заходят далеко от берега и тем самым подвергают себя опасности», – говорится в сообщении.

В воскресение, 28 января, во время очередного «патрулирования» береговой зоны спасатели не только призывали детей не выходить на лед, но и провели информационно-разъяснительную работу с гражданами и рассказали о возможных последствиях такой неосмотрительности.

«Сотрудники ГСЧС обращаются ко всем родителям! Учите детей правилам безопасности, воспитывайте в них культуру безопасного поведения, рассказывайте им об опасности подобных игр! Уделяйте больше внимания организации их досуга. Помните! Вода не прощает ошибок!» – отметили в ведомстве.

Напомним, 24 января на реке Южный Буг мужчина ради сокращения пути домой решил перейти через лед и утонул на глазах у 14-летнего сына. В течение суток спасатели безрезультатно продолжали поиски его тела. И только 26 января его тело было обнаружено.