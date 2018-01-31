Николаевская правозащита впала в кому

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Свободы и права человека нуждаются в постоянной защите, таким образом они расширяются. Если права и свободы беззащитны, то они съёживаются, вроде шагреневой кожи.

Права и свободы, которые охраняются постоянно, становятся гарантированными, работающими и стержневым.

Правозащита – уникальная возможность построить правовое государство снизу, но дышащая на ладан правозащита умаляет такую возможность.

Правозащита – необходимая, неотложная и право/питательная общественная деятельность.

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Как известно, демократическое государство это прежде всего сильное гражданское общество, что есть «сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерческих направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов». Дефиниция вполне приемлемая.

Ныне гражданское общество в Украине, и в Николаеве, отодвинуто на задний план обществом активистов.

Второе важное определение: Правозащитные организации - это специфический вид общественных неприбыльных негосударственных организаций, деятельность которых направлена на защиту и упрочение прав и свобод человека, эффективный контроль за их соблюдением государством, его органами и должностными лицами.

Направления работы правозащитной организации, ассоциации или группы связаны в один крепкий узел:

а/ мониторинг и анализ состояния соблюдения прав человека;

б/ распространение информации о правах человека, правовое воспитание;

в/ защита прав человека в конкретных случаях (эта помощь должна быть бесплатной для заявителя);

г/ громкие общественные расследования фактов нарушений прав человека государственными органами.

Много в Николаеве таких правозащитных организаций? Вопрос риторический.

Правозащита – громкая и звонкая деятельность, жесткая и опасная. Рожденный ползать не жилец в ней.

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Нынешняя власть выросла из общественных организаций. И хорошо знает не только силу правозащиты, но и осведомлена о приёмах - как прикрутить фитиль субъектам гражданского общества.

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Видно невооруженным глазом, что ситуация с правами и свободами в Николаеве неблагоприятная.

Нарушен, прежде всего, принцип универсальности прав человека. Появилась новая каста правовых изгоев, хозяйничает практика особых подходов власти и общества к отдельным политикам, депутатам и бизнесменам, деление на «своих» и «чужих».

Война прокуратуры против адвокатов, конфликты судов и правоохранителей, борьба между антикоррупционными органами и прокуратурой, бои с общественными антикоррупционными организациями, марш «Национальных дружин» в центре Киева, назначение прокуратурой свидетелей из «Свободы» по «делу Шевчука»… И кто кричит?! В Николаеве?

Вперед! к коррупционной диктатуре?

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