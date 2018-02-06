Условия тендера на питание детей в учебных учреждениях были прописаны некачественно, - и.о.мэра Николаева

Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.

Такое мнение Казакова высказала во вторник, 6 февраля, в ходе постоянной комиссии городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики.

Как известно, тендер в 60 миллионов на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис».

Так, перед заседанием комиссии был рассмотрен вопрос победы одесского ЧП «Олимпия Сервис» в тендере по закупке организации питания в учебных учреждениях города Николаева. Перед депутатами выступил с отчетом о результатах служебной проверки директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев, который сообщил, что тендерное задание по закупке услуги было сформулировано нечетко.

- Например, предполагается база для трехсуточного хранения запаса продуктов. Как я понимаю, в случае непогоды. Однако, нигде не прописано, что эта база должна быть в Николаеве. Учитывая, что победитель тендера находится в Одессе, непонятно, зачем нам в Одессе трехсуточный запас продуктов. Кроме того, в тендерном задании прописано, что должны быть склады, оборудование, в том числе и холодильное, транспорт. Справка о наличии вышеперечисленного требовалась в достаточно произвольной форме. Победитель тендера предоставил информацию о складах и транспорте, не забываем, что он в Одессе, а об оборудовании детальной информации нет. Ни одного документа об этом не предоставлено, - заявил Ермолаев.

При этом директор антикоррупционного департамента добавил, что есть вопросы и по процедуре раскрытия тендера.

- Всем известно, что это был уже второй тендер. По результатам первого наше городское коммунальное предприятие отклонили из-за того, что не все сотрудники имели санитарные книжки. Сейчас же у нас есть перечень сотрудников соответствующей квалификации, которые обладают необходимыми знаниями и опытом для выполнения условий договора о закупке и будут принимать участие в выполнении условий договора. Нас волнует, что кормить 35 тыс. детей будут 13 человек, которые указаны в списке. Санитарные книжки есть у 10 человек, причем в трех из них записана местом работы общеобразовательная школа в Одессе, - рассказал Ермолаев.

Несмотря на то, что по предварительным результатам проверки антикоррупционный департамент пришел к выводу, что тендер был проведен с некоторыми нарушениями, Ермолаев отметил, что управление образования Николаевского городского совета имеет право заключить договор с победителем тендера.

По словам Татьяны Казаковой, обратилась к управлению образования Николаевского городского совета с вопросом о том, будет ли обеспечено качественное питание детей.

- Меня интересует ваша позиция, получит ли город за 60 миллионов гривен правильное питание, при том, что вы не проверили наличие у предприятия складов, холодильного оборудования и так далее. Сейчас вы отвечаете за весь город, - обратилась секретарь городского совета к представителям управления образования.

В свою очередь, представитель тендерного комитета управления образования заявил, что закупка была проведена в соответствии с законодательством и назвал недостатки, выявленные департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции субъективной позицией.

В результате комиссия приняла решение принять заслушанную информацию к сведению, а Татьяна Казакова подытожила, что тендерные условия прописаны некачественно.

Напомним, ранее сообщалось, что одесская фирма, победившая в торгах по питанию детей в Николаеве, планирует модернизировать столовые. В свою очередь исполняющая обязанности мэра Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить обслуживание буфета за ним.