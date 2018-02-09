Коблевские общественники требуют снять бизнесмена Измана с должности главы земельной комиссии сельсовета

В пятницу, 2 февраля, в селе Коблево в ходе очередной сессии сельсовета был поднят вопрос об отстранении бизнесмена Олега Измана от занимаемой должности председателя земельной комиссии из-за информации о нарушении ним законодательства.

Об этом идет речь в сообщении ОО «Общество предпринимателей Коблево», пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Отмечается, что представители «Общества предпринимателей Коблево» неоднократно заявляли о незаконной деятельности владельца ночного клуба «Аква», пляжа «Мама-пляж», по совместительству, председателя земельной комиссии и депутата Олега Измана в курортной зоне Коблево. В ходе депутатской сессии обвинения были обоснованы и документально подтверждены.

Обществом предпринимателей доказан факт неуплаты налогов за 5 лет деятельности как ночного клуба «Аква», так и пляжа «Мама-пляж».

При этом в организации задаются вопросом законности оснований, на которых депутат занимает участок муниципальной земли. Сам бизнесмен утверждает, что данная территория сдана ему в субаренду по договору с ЧП «ААС».

- Депутат Изман утверждал, что эта земля используется им согласно договору с ЧП «ААС». Но договора так никто и не видел. Повторяю, пока суд не решит, чья это земля, пока Олегом Изманом не будут уплачены все налоги в местный бюджет, пока не будет утверждён проект водоохраной зоны, - ни о каком продолжении работы «Мама-пляжа» не может идти и речи. Детальный план этой территории не утверждён! Проект водоохраной зоны не утверждён! Земля в судах! - заявил Олег Ангелов, заместитель председателя «Общества предпринимателей Коблево».

В подтверждение своих слов Олег Ангелов предоставил пакет официальных документов, где, кроме территориального вопроса отражены сведения об уплате бизнесменом туристического сбора и налога на недвижимость. Депутаты смогли лично убедиться в том, что село потерпело убытки в сумме около полумиллиона гривен.

- Общество предпринимателей Коблево» настаивает на том, что нахождение депутата Измана в земельной комиссии недопустимо. Мы требуем снять Олега Измана с занимаемой должности и отменить решение сельского совета от 3 июня 2016 года «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та обслуговування будівель торгівлі», - сказал Олег Ангелов.

В итоге депутаты сельского совета приняли решение о создании рабочей группы, в состав, которой войдут общественные деятели.

Олег Изман Олег Ангелов Владимир Панич

В организации также сообщили, что начали заниматься расследованием деятельности Олега Измана летом 2017 года, после спора вокруг территории пляжа «Альбатрос», которую во временное пользование получил предприниматель Валерий Осипов, который так и не смог начать свое дело.

«В свою защиту Олег Изман не предоставил никаких документов, в том числе договора с ЧП «ААС». Документы, подтверждающие грубое нарушения законодательства Украины Олегом Изманом, переданы всем депутатам сельсовета и его главе, Владимиру Михайловичу Паничу. Формирование рабочей группы назначено на 5 февраля», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хозяйственный суд постановил снести «Мама Пляж» в Коблево.

