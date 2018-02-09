Богатство. Очаков - рыбье королевство

1. Рыбный Очаков

Только страны, у которых есть прошлое, имеют будущее. Прошлое это богатство, что-то вроде фамильных ценностей. Так просто и ясно изложил универсальный взгляд на историю старый морской волк Иван Тихонович Соломатин, закончив, пыхнул трубкой, обдав слушателей тонким ароматом английского табака.

Из кабинета в очаковском доме Соломатина виднелось море, а в окна николаевской квартиры заглядывал Днепро-Бугский лиман. Осознанное стремление сохранить в целостности водные ресурсы принуждало садиться за письменный стол, проводить дни в архивах, копаться в старых газетных публикациях. Благо на пенсии можно себе позволить такую роскошь.

Все свое детство Соломатин провел в Очакове. Учился в классах, летом горбил спину в рыбацкой артели, осваивал премудрости древнего ремесла, принимал участие в экспедициях на Березанский лиман, нырял с аквалангом местного спортивного клуба в поисках сокровищ, неделями промышлял мидиями на Кинбурне. В общем, жил жизнью рядового пацана в городке с морем.

Незаметно пробежало время, правнук грека-контрабандиста и внук красного морского офицера, закончил одесскую мореходку, и вышел на нелегкую стезю морского бродяги.

В его жизни все сложилось правильно. Ближе к середине первого десятилетия нового века, он вернулся в Очаков, преподавал, рыбачил. Однако больше присматривался к новой бытности родного края.

Знавал Очаков веселые времена. Жизнь здесь кипела, и рыба ловилась, и отдыхающих было погуще - приезжали отведать знаменитых очаковских мидий.

Соломатин застал расцвет рыболовецкого промысла в Очакове, Черноморке , на Кинбурне. Очаковский рыбколхоз именовали «Черноморец», и в 70-80-е он имел современную рыболовецкую флотилию, состоящую из 2 траулеров, 21 сейнера, 18 мотобаркасов. Соломатин часто вспоминал как выходил в море на ударном СЧЗ-34.

Отдельная бригада рыбколхоза размещалась в живописном селе Черноморка. Правда местные называли селение по-старинке Бейкуш (Дальний). После войны именно сюда принудительно переселяли жителей Закарпатья. Переселенцы возродили древнюю культуру виноградарства на этой жаркой засушливой земле. Соломатин потирал руки от удовольствия, когда до него дошла весточка от знакомого про то, что местное вино обогнало по вкусу и качеству своих французских соперников. Хозяина винокурни Бейкуш Шнейдериса Соломатин в глаза не видывал, но радость обуяла – выйти на такой рынок дело очень тонкое и сложное. В Бейкуше лоза видит воду, что еще нужно хорошему вину.

Бейкушевские рыбалки промышляли скумбрию и хамсу. Бригадный рыболовецкий флот состоял из 7 сейнеров, 3 мото/баркаса, 7 скумбрийных кошелей, 7 хамсовых и 11 станковых неводов. Флотилия базировалась в Березанском лимане, тогда еще богатом рыбой.

Здешние изобильные воды испокон веков потчевали людей скумбрией. В старые времена эту ценнейшую и полезнейшую для человеческого организма рыбу прозывали баламутом. Между тем, Соломатин из училища помнил, что одесситы баламутом называли «пожилую» скумбрию, средне возрастную именовали качалкой, а молоденькую звали чирусом. Жители Южной Пальмиры обожали скумбрийку, иногда именуя её на европейский манер макрелью.

Скумбрия холодного копчения, арифметика полезности - 17% жирности, витамин В12, нежная, без мелких костей – настоящее золото. А уж с каким искусством коптили баламута рыбных дел мастера, знают разве что партийные и советские работники, да столичные чиновники. До сих пор пальчики облизывают и ловят витающий деликатесный запах скумбрийных и осетровых балыков.

На Кинбурнской косе был местный рыб/колхоз с забавным названием «Сознательность» («Свідомість»). Главное занятие колхозников состояло в добыче кефали из озер, общей площадью 15 кв.км., которые природными и искусственными протоками соединялись с Ягорлицким лиманом. Каждый год из озер вылавливалось 150-200 цнт. кефали, ценной промысловой рыбы. Имеются 4 разновидности этой высококлассной вкуснятины: пиленгас, лобан, остронос, сингирь. Первые 2 вида значительно превышают остроносов и сингирей. Последние мелкие и встречаются редко. Кефаль приятный кулинарный изыск. Соломатин справедливо считал, что вяленая кефаль – непревзойденная закуска к пиву, куда там плоскому лещу.

Богатство и расточительство - тема живо занимавшая Соломатина. Куда исчез рыболовный флот? По каким причинам очаковщина стала неспособной кормить народ рыбой и рыбопродуктами?

2. Черная икра бочками

Очаковщина на протяжении веков кормила народонаселение рыбой и морскими деликатесами, при этом всегда отмечалось высокое качество продукта. Бывалый Соломатин, изведавший многообразие морской кухни чуть ли не по всему земному шару, соглашался с такой оценкой.

В сказание о бочках с черной икрой в погребах осетровских, ровненскских, бейкушевских рыбаков Соломатин верил без оглядки. К стыду и укоризне, осетровские жинки кормили «золотой» икоркой кур для большей яйценоскости. Самый расцвет икорной коммерции приходился на начало хаотичных 90-х годов. Именно в то время, принуждаемые природными инстинктами, огромные осетрицы шли на нерест в верховья Березанского лимана, и страшно бились о красные гранитные валуны глухой дамбы, закрывавшей путь к местам нереста.

Уникальные, набитые икрой самки оказывались легкой добычей браконьеров. Тем временем, бочки в погребах наполнялись до краёв.

На своем стареньком Jeep Wrangler Соломатин кочевал по морским окраинам отчизны, и находил много занимательного и полезного в наблюдениях и познаниях. По-крайней мере,в дороге он не скучал, как в аккуратненьком Амстердаме, или старом, облезлом Неаполе, и не всегда понимал людей, которые так легко покидали Украину. Досталась бы такая земля китайцам то, спустя время, Германия завидовала, да что китайцы, за пятилетку американские украинцы превратили бы слабую страну, погрязшую в долгах, в бодро шагающую к благополучию.

Из разных источников Соломатин отметил для себя, что Николаев и Очаков всегда хорошо зарабатывали на рыбе. Он с интересом проштудировал труд ученого-этнографа Павла Захаровича Рябкова «Рыболовство в Херсонской губернии. Опыт статистико-экономического изследования»; корпел над дневниками Карла Федоровича Кесслера с записями о его экспедиции на юг современной Украины, в Очаков и на Кинбурнский полуостров.

Соломатин обратил внимание на то, что Карл Фёдорович Кесслер (1815—1881) — русский зоолог, профессор и декан физико-математического факультета киевского Императорского университета св. Владимира, заслуженный профессор Императорского Санкт-Петербургского университета, математик по образованию, усердно и серьёзно занимался ихтиологией. Немало сил и времени профессор математики отдал практическим вопросам охраны рыбных богатств, искусственному рыборазведению, устройству нерестилищ.

Дочитав последнюю страницу Дневников Карла Федоровича, Соломатин подумал о том, что каждый из ныне живущих и вменяемых украинцев, не зависимо от того физик он или лирик, автоматически зачисляется в легион «Экологии прямого действия», иначе можно остаться без воды и рыбы, без садков вишневых.

Во второй половине 19 века Николаев считался третьим (после Одессы и Херсона) на юге Украины рынком сбыта вылавливаемой в местных водах рыбы. В город привозили рыбу преимущественно из Днепровского-Бугского лимана и Южного Буга. Тогда в Николаеве очень много солили и отпускали тюльки. По николаевской железной дороге ежегодно отправлялось около 100 тыс. пудов разной рыбы, в основном свежей, и меньшей частью соленой.

Очаков был вполне самостоятельным центром для приёма и сбыта рыбы. Сюда везли улов из западной части Днепровского лимана, практически из всего Березанского лимана, и части Черного моря, омывающего берега Кинбурнского полуострова и Тендры.

Как городок небольшой, сам Очаков потреблял рыбы мало. Местный рыбзавод служил скорее передаточным рынком для других мест. Внимательный Соломатин заметил,что в Одессу отправлялась преимущественно лиманная «белая» рыба: судак, лещ, тарань, бычки. Из морских: скумбрия, глосса, калкан и немного красной рыбы, которая главным образом направлялась через Николаев вглубь Империи.

Очаков в 1875-1880 гг. сделался важным рыбным центром, с тех пор, как началось развиваться морское рыболовство и убывать речное. Больше всего Очаков принимал рыбы из морских скумбрийных и красноловных заводов, а также от артелей, занимающихся ловом красной рыбы переметами. При этом наибольшее количество рыбы доставлялось очаковскими рыбаками.

Вспомогательными пунктами Очакову служили с. Васильевка, хутора Покровские, с. Покровское, Кинбурн, Тендра, а также близлежащие очаковские хутора.

Николаевский рынок имел дело преимущественно с лиманной рыбой, а Очаковский - с морской и лиманной.

Из своего рыбацкого опыта Соломатин знал, что рыба, прежде чем попасть на какой-либо рынок, проходила через несколько рук. В силу этого здесь выработались специфические приемы ее купли-продажи, особые способы хранения и перевозки, в соответствии с индивидуальностью того или иного рынка. К примеру, Николаевский рынок имел дело с местным покупателями и потребителем на стороне, Очаковский почти только с клиентами на стороне: первые из них, получив рыбу, продавали ее на месте; вторые больше заботились о ее доставке и сохранении в пути. Первые нуждались в ледниках для хранения рыбы, вторые - в запасах льда, употреблявшегося при перевозке рыбы на дальние расстояния.

Очаковский рынок сбыта находился ближе к ловцу рыбы, Николаевский - к потребителям.

Самым доходным рыбный промысел оставался в низовьях Буга и Днепровско-Бугского лимана, даже не смотря на высокую арендную плату. Выгода от близости к большим городам заключалась в возможности сбыть рыбу по высокой цене и супер-первой свежести, не нужно было прибегать к дорогостоящему посолу и транспортировке к отдаленным рынкам. Но это вовсе не означало, что рыбаки собирали все сливки.

Одновременно с продажей рыбы (на «меру» и «головы») шла меновая торговля. Улов меняли на соль, муку, пшено, картофель, лук и прочие сельхозпродукты.

Продолжение…

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