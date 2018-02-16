Патрульная полиция настаивает, чтобы на 1-й Линии и возле «Колоса» поставили светофоры

Патрульная полиция снова просит у исполняющей обязанности городского головы Николаева Татьяны Казаковой установить светофоры в районе рынка «Колос» и на пересечении проспекта Мира и улицы 1-я Линия.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее патрульные уже просили поставить светофоры на опасных нерегулируемых пешеходных переходах возле «Велмарта» и «Колоса» (патрульные говорят о «центральном входе на рынок»), но их требования не удовлетворили.

«Ведь немало «громких» ДТП, совершенных на этих участках в течение последних нескольких лет, вызвали серьезный общественный резонанс, «отправив» на больничные койки и взрослых, и детей. Несколько последних фактов аварий только подтвердили уверенность полицейских в необходимости внесения изменений в существующие схемы дорожного движения».

«Но, несмотря на множество обращений, направленных к городской власти, установка светофоров на данных участках не была включена в городской бюджет на 2018 год. Зато запланировано создание светофорного движения на менее аварийных участках (например, на улице Лазурной, возле дома №28, «Таврии-В»), где такие изменения в организации дорожного движения не являются первоочередными», - считают патрульные.

Патрульная полиция просит руководство города пересмотреть свои предыдущие решения относительно изменений в организации дорожного движения и «все же прислушиваться к мнению полицейских и создать безопасные условия для пешеходов и водителей».

Напомним, что ранее в Николаеве инициировали сбор подписей за установку светофора на перекрестке проспекта Мира и 1-й Линии, где ранее «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком.