В Мариуполе суд оставил в СИЗО фигуранта «дела Титова»

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Дмитрий Леонов со своими адвокатами
В Мариуполе суд продлил Дмитрию Леонову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее определение судья Жовтневого районного суда Мариуполя Александр Музыка огласил в пятницу, 16 февраля.

Как известно, суд начал рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Дмитрию Леонову в четверг, 15 февраля. В тот же день также должно было рассматриваться аналогичное ходатайство относительно Михаила Титова, но заседание перенесли на 20 февраля в 11:00.

Отметим,что из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Напомним, 29 августа сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения. Михаила Титова поместили под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

 

Тарас Леонтян

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русскийобщество