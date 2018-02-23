«Общественность проконтролирует» и стационарные комплексы, - Савченко о будущем весового контроля на николаевских дорогах

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко намерен привлекать к организации и проведению весового контроля на дорогах представителей общественной организации «Авто-Евро-сила».

Об этом он рассказал во время своего публичного отчета в четверг, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Сегодня ночью по трассе Т 15-08 («Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое» - ПН) проехало 252 автомобиля, просто колона прошла. Если они думают, что мы не знаем, мы знаем. Если Укртрансбезопасность не работает, то поработаем мы. Вчера (21 февраля – ПН) мы подписали меморандум с дорожным контролем «Авто-Евро-сила», с Укртрансбезопасностью и с полицией. И я надеюсь, что общественность выйдет, и будет контролировать, - сказал он.

При этом Савченко отметил, что собирается устанавливать на Николаевщине стационарные весовые комплексы, чтобы у перевозчиков «не было претензий».

- За счет того, что мы их поставим – область получит 300 миллионов. Местные бюджеты получат почти 300 миллионов. Я вас просто уверяю в этом, - заявил глава ОГА.

Однако, отметить, что уплачиваемые штрафы за перегруз не поступают в местные бюджеты, на что не раз сетовали николаевские чиновники. Потому, как именно от работы весовых комплексов будут получать местные бюджеты, непонятно.

Кроме того, начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко ранее заявлял, что они не могут устанавливать стационарные комплексы, так как это объекты капитального строительства.

На данный момент в области существует лишь одна площадка, на которую можно устанавливать передвижной, мобильный весовой комплекс и осуществлять контроль.

Недавно начальник управления Укртрансбезопасности в Николаевской области Сергей Кривошапка признавася, что два года подряд выставлял весовые комплексы на дорогах в регионе в нарушение постановления Кабинета министров Украины и строительных норм, из-за чего «неплохо пострадал». И именно в связи с этим наложенные инспекторами штрафы за перегруз в суде «разваливаются».