«Водитель наехал на уже лежачего пешехода», - директор «ТФТ» о смертельном ДТП в центре Николаева

Директор предприятия МПП «ТФТ» Александр Денисенко, сообщил, что водитель маршрутного такси наехал на уже лежачего на проезжей части человека, который в последствии умер.

Об этом он сообщил в среду 28 февраля на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Напомним, что происшествие произошло в воскресенье вечером, 25 февраля, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская. Сбитый «маршурткой» пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Александр Денисенко - Наезд совершило маршрутное такси «Sprinter» №31 на зеленый сигнал светофора. Со слов водителя, он совершил наезд на уже лежачего на проезжей части пешехода, - заявил Денисенко.

Также, он отметил, что при первичном осмотре транспортного средства на месте ДТП соприкосновений «маршуртки» с пострадавшим не выявлено.

На данный момент водитель находится на экспертизе, полиция проводит следственные действия. Кроме того, со слов директора предприятия, у водителя есть стаж работы на маршрутном такси, а также соответствующая категория перевозки пассажиров. На предприятии «ТФТ» водитель работает полтора года. В день ДТП, сам водитель был осмотрен врачом предприятия, который сделал положительное медицинское заключение, также проверку прошло и само транспортное средство.

- Автомобиль был технически исправлен, по заключению механика, а водитель был трезв и готов к перевозке пассажиров, - отметил директор.

Соответствующий инструктаж как перевозить пассажиров в зимний период водитель получил в январе. Также, Денисенко отметил, что транспортное средство имеет страховку.

В случае признания судом водителя виновным, со средств страховки, пострадавшей стороне будет выплачено 200 тысяч гривен, - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси.