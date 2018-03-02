В Раде зарегистрировали законопроект, облагающий налогом украинских артистов, которые выступают в России

В парламенте зарегистрировали проект закона, который предусматривает введение налога для украинских артистов, выступающих в России.

Об этом у себя в Facebook сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

«Законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и введение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР. Внесен 11 депутатами от четырех фракций и внефракционными #8085, 8086, 8087», - написал он.

При этом ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал Верховную Раду ввести штрафные санкции или уголовную ответственность за гастроли украинских артистов в РФ.

Напомним, в октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли в Украине российским артистам, которые создают угрозу национальной безопасности. Также документ устанавливает особые правила выступлений на концертах граждан России. В ноябре президент Украины Петр Порошенко запретил гастроли без специального разрешения СБУ.