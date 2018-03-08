Президент Украины вручил ордена женщинам-военнослужащим – среди них и старшина Нацгвардии из Николаева

За образцовое выполнение служебного долга президент Украины Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами женщин – представительниц силовых структур, которые принимают участие в АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Среди удостоенных наград есть и представительница Николаева. Медалью «За воинскую службу Украине» наградили фельдшера николаевской воинской части №3039 Национальной гвардии Украины старшину Оксану Романову. Старшина Романова в течение 2016-2017 годов принимала активное участие в выполнении служебно-боевых задач в зоне АТО, где проявила мужество и смелость. В сложных условиях, с риском для жизни она добросовестно выполняла служебные обязанности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины отметил наградами и званиями ряд жительниц Николаевщины по случаю Международного женского дня.

Также президент Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» III степени посмертно старшую медицинскую сестру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, сержанта Сабину Галицкую, которая погибла в зоне АТО и проявила доблесть и героизм. Орден вручили ее родителям.