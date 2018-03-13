Экс-начальница гороно Николаева Деркач ушла в отпуск с дальнейшим увольнением - Казакова заявление уже подписала

Анна Деркач Бывшая начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Деркач, которая с октября занимала должность заместителя начальника гороно, ушла в отпуск с дальнейшим увольнением.

Об этом после собрания в Администрации Заводского района сообщила и.о. мэра - секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова.

- Я уже подписала заявление. Она уволилась по собственному желанию - ушла в отпуск с дальнейшим увольнением, - отметила Казакова.

В частности, начальница в своем заявлении просила уволить ее с 28 мая 2018 года, о чем свидетельствует копия документа, которая есть в распоряжении редакции НикВести.

Напомним, что по случаю 8 Марта Президент Украины Петр Порошенко присвоил экс-начальнице управления образования Николаева Анне Деркач почетное звание «Заслуженный работник образования Украины».

Как известно, 19 октября прошлого года Напомним, в ходе отчета руководителей сферы образования, после доклада Анны Деркач Татьяна Казакова и.о. мэра Николаева призвала Деркач написать заявление на увольнение, аргументировав это тем, что та не потянет реформу образования.

С того времени Анна Деркач исполняла обязанности начальника гороно, пока в начале марта на должность начальника управления не была назначена Анна Лычко.