В воскресенье в центре Николаева состоятся парад коммунальной техники, митинг за отставку Президента и митинг за город без бродячих собак

В воскресенье, 18 марта, в Николаеве на площади Соборной состоится парад коммунальной техники, митинг за отставку Президента Украины Петра Порошенко, а также митинг за город без бродячих собак.

Анонсы данных мероприятий размещены в социальной сети Facebook.

По случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с 11:00 до 16:00 состоится парад городской коммунальной техники на Соборной площади.

Кроме того, в это же время, в 11:00, на Соборной площади Николаева состоится мероприятие под названием «Митинг за город, безопасный от одичалых собак». Организатором данного митинга является Центр защиты людей от одичалых собак.

Отметим, что в 12:00 на центральной площади города состоится митинг за отставку Президента Украины Петра Порошенко, а также против выборов Президента России в Крыму.

Примечательно, что все три мероприятия запланировано приблизительно в одно и то же время, и состоятся в одном месте - на площади Соборной.

Напомним, что в воскресенье, 18 марта, сторонники лидера «Движения Новых Сил» Михаила Саакашвили планируют пикетировать дом Президента Порошенко в поселке Козино.