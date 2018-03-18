Несмотря на непогоду в Киеве тысячи людей требуют отставки Порошенко

В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане независимости проходит акция за отставку Президента Украины Петра Порошенко, организатором которой выступает «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Стоит отметить, что подобная акция проходит и в Николаеве, а также в ряде других городов.

Параллельно в Киеве и других городах Украины представители националистических организаций вместе с Нацполицией блокируют российские дипломатические представительства в знак протеста против выборов президента РФ, которые проходят в том числе на территории аннексированного Крыма.

Видео событий с Майдана Независимости:

Информация постоянно обновляется. Хронология событий снизу вверх:

13:43 Было дано слово людям из народа. После этого участники акции собираются поехать в Козин к особняку Петра Порошенко.

13:33 Со сцены начали зачитывать резолюцию вече. Сперва был сделан акцент на аннексии Крыма и сегодняшних выборах в России. После этого было заявлено о том, что в Украине Петр Порошенко насаждает диктатуру.

13:23 По информации «Страны», при сносе конструкций один из участников акции попал под удар железной трубы.

13:21 Завершают митинг требованием отставки Президента Порошенко. Звучат призывы приходить на следующее мероприятие, протестующих просят брать с собой барабаны и кастрюли. Датуа следующего мероприятия не была названа.

13:09 Было запущено прямое включение с Саакашвили.

- Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз, - говорит Саакашвили. На этом прямая трансляция была прервана.

12:51 Металлические конструкции на Майдане Независимости были практически демонтированы.

12:43 На Майдане участники «Руху новых сил» разбирают металлоконструкции, установленные на центральной площади Киева ранее.

12:30 Как сообщает «Страна», параллельно с акцией за отставку Порошенко проходит еще одна акция. Кто-то вывесил плакаты, на одном из которых – перечеркнутый портрет Саакашвили, и рядом – Курченко, с намеком на уголовное дело по мотивам плёнок и их вероятных переговоров.

Плакаты провокационного и «антисаакашвилиевского» характера провисели буквально десять минут. На балкон «Глобуса» забрались сторонники РНС - среди них люди в чёрном камуфляже с надписями «Рух правых сил», и заняли эту территорию. Плакаты спустили вниз, балкон заняла сейчас полиция. Баннеры разрезают на земле ножами.

12:10 По информации «Украинской правды», на акции присутствуют около 1-1,5 тысячи участников. По сообщению организаторов мероприятия, после акции они планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в Козине. В настоящее время собравшиеся держат в руках плакаты «Мы за новый закон о выборах», «Порошенко - это обнищание, бедность, эмиграция», перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.