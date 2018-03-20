Завтра в Николаеве состоится прощание с Владиславом Волошиным

Владислав Волошин Прощание с военным летчиком, Народным Героем Украины, и.о. директора николаевского аэропорта Владиславом Волошиным состоится в среду, 21 марта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в КП «Николаевская ритуальная служба», которое занимается организацией похорон.

Напомним, 18 марта в Николаеве Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, выстрелив в грудь из пистолета.

Прощание начнется в 9:00 в зале для прощаний, расположенном на территории Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (улица Потемкинская, 138).

После тело Владислава Волошина будет доставлено в крематорий города Одессы, где состоится процедура кремации. Прах летчика-героя будет похоронен в Луганской области, откуда Владислав Волошин родом.

Напомним, ранее главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ», журналист Юрий Бутусов рассказал, что накануне самоубийства летчик-герой, и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин проводил совещание в аэропорту, занимался бытовыми вопросами, однако в субботу вечером, 17 марта, резко замкнулся в себе.