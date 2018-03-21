«Не оправдывайся. Просто делай, что должен», – Ярош поддержал главу ОГА Савченко

Дмитрий Ярош и Алексей Савченко Дмитрий Ярош поддержал главу Николаевской ОГА Алексея Савченко, посоветовав ему не оправдываться и «делать то, что должен».

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест... Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты – боец», – написал Ярош.

«Ведь, собаки лают, а караван идет... P.S. И еще одно. Не оправдывайся. Просто делай то, что должен», – добавил он.

Напомним, во вторник, 20 марта, возле здания Николаевской областной государственной администрации митинговали сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.