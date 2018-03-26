«Моя роль в фирме «А+С» более эффективна»: Моляка говорит, что в тендере не транспортную стратегию нет коррупции

Денис Моляка, который в «Агенстве развития Николаева» занимался разработкой проекта целевой городской программы «Развитие устойчивой городской мобильности» и подготовкой техзадания для тендера по закупке транспортной стратегии, а после победы фирмы «А+С» в торгах стал ее представителем не видит в этом коррупционной составляющей.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» в понедельник, 26 марта после стартовой презентации проекта.

Так, он сообщил, что причиной ухода из «Агенства развития Николаева», которое в частности занималось разработкой транспортной стратегией стало то, что на должность директора был назначен Виталий Воронов.

Что касается предложения и.о. мэра Татьяны Казаковой войти в штат управления транспорта горсовета, то Денис Моляка отказался, так как «не видел инструментов, которые бы помогли ему заниматься данным проектом».

- У чиновника в основном работа это рутина, а этот проект он инновационный, будучи в штате невозможно координировать эту работу…нынешний начальник управления транспорта также просил меня в любой роли, но остаться координировать, потому что я в курсе дел проекта. Естественно, у управления транспорта есть положение дел по его работе, но там нет особых рычагов по развитию, и наверное поэтому, все предыдущие начальники не имели возможности что либо внедрять или развивать. И на сегодняшний день, мы видим такую печальную историю с транспортом в городе, он вымирает… и в виду этого проекта, моя роль в фирме «А+С» более эффективна, - прокомментировал он.

При этом, не смотря на то, что сам Моляка является разработчиком проекта устойчивой городской мобильности, а также занимался подготовкой техзадания для тендера по закупке так называемой транспортной стратегии и после победы в тендере фирмы «А+С» стал ее официальным представителем, он не видит в этом никакой коррупционной составляющей.