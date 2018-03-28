На Николаевщине митингующие разблокировали дороги – в ОГА обещают начать ремонт покрытия

В Еланецком районе с вечера 27 марта митингующие прекратили блокировать проезд на нескольких дорогах – в ОГА обещают начать ремонт поврежденного покрытия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 26 и 27 марта жители села Воссиятское перекрывали трассу Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев». Кроме того, во вторник таким же образом поступили и жетели Еланца, которые перекрыли проезд на пересечении автодорог Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» и Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса». Участники акции требовали ремонта дорог в их населенных пунктах.

«Автодороги разблокированы и полностью восстановлено движение транспортных средств. Граждане согласились ждать до 29 марта, в противном случае, по их словам, акции протеста будут происходить снова», – отметили в полиции.

Кроме того, в Николаевской облгосадминистрации ответили на требования митингующих.