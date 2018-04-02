Жительница Очакова заявила, что врач «скорой» отказалась помочь ее трёхлетнему ребенку

Жительница Николаевской области пожаловалась, что врач скорой помощи отказалась осмотреть её трёхлетнего ребенка, у которого застряло инородное тело в носу.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В четверг, 29 марта, женщина с ребенком обратились в скорую помощь Очакова к дежурному лор-врачу с жалобой на застрявшее инородное тело в носовом ходу ребенка.

«Врач хладнокровно и бездушно отказалась оказывать медицинскую помощь, даже не осмотрев ребенка. Просто сказала, что не пойдет за инструментами. На слезные просьбы о помощи матери никак не реагировала. В Очакове с равнодушием именно этого врача столкнулись многие местные жители. Не однократно писали на нее жалобы в прокуратуру и милицию»,- говорится в сообщении.

Также женщина сообщила, что обратилась с жалобой в МОЗ Украины и в отдел обращений скорой медицинской помощи.

В свою очередь пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев сообщил, что по данному факту проводится служебное расследование в областном центре экстренной медицинской помощи и в Очаковской центральной районной больнице.

Ранее сообщалось, что николаевец Сергей Савченко прождал в приемном отделении Николаевского областного онкологического диспансера 40 минут, пока медперсонал выбирал лак для ногтей. После разбирательств работница диспансера написала заявление на увольнение.