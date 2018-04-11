«Ну какой из него директор?»: депутат Николаевского горсовета Евтушенко считает, что Матвеев не соответствует занимаемой должности

Виталий Матвеев (архивное фото) Глава транспортной комиссии, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко считает, что и.о. директора КП «Николаевэлектротранса» Виталий Матвеев не соответствует занимаемой должности и этот вопрос срочно нужно решать.

Об этом он заявил в среду, 11 апреля, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Так, Евтушенко был крайне недоволен тем, что сам Матвеев не пришел на заседание комиссии, которая впрочем не состоялась из-за отсутствия кворума, сославшись на совещание на предприятии и прислав в замену начальника по коммерческой части Галину Мучлер.

Владимир Евтушенко - Вы взяли, назначили директором Виталия Матвеева... Ну какой из него директор? К нам пришло сегодня письмо. Вы читали его? Я вам скажу должность этого человека, у вас такой работник? Начальник юридического отдела фамилия – Значек. Вот он меня, депутата городского совета, вместе с начальником управления транспорта в письме обвиняет в нарушении законов. О том, что я – коррупционер. Извините, но моя обязанность носит рекомендательный характер. Вы на этом предприятии работаете, вы получаете за это заработную плату и не можете разобраться в своих проблемах, которые у вас есть на предприятии. и вы меня в этом обвиняете? За что? В письме ссылки на конституцию, на антикоррупционные законы. Хотя, депутатская комиссия рассмотрела все обращения 215 представителей «Николаевэлектротранса», дали рекомендацию управлению транспорта, дали возможность вам самим на предприятии разобраться в проблемах и прийти к нам поговорить об этом. Но сегодня к нам пришел мэр, по вопросу задолженности, а вашего начальника и близко нет, он где-то там что-то решает, то он в Киеве что-то решает, то еще где-то, - рассказал депутат.

К тому же, Владимир Евтушенко еще раз отметил, что Матвеев не соответствует занимаемой должности.

- Я еще раз подтверждаю рекомендацию комиссии, которая была, о том что человек не соответствует занимаемой должности и этот вопрос в управлении транспорта должны ставить перед господином мэром, чтобы немедленно в срочном порядке было принято решение по данному вопросу. Вы меня слышите? Немедленно! Пока не сгорел вообще этот «Николаевэлектротранс» вместе в этими троллейбусами и трамваями, которые там ездят, пока..., - заявил Евтушенко.

Стоит отметить, что ранее на транспортной комиссии, и. о. начальника коммунального имущества-начальника отдела приватизации коммунального имущества Николаевского городского совета Виктор Богданов, сообщил, что поступало распоряжение о назначении с должности исполняющего обязанности на должность руководителя предприятия. Но тогда, глава комиссии Владимир Евтушенко приостановил это назначение, до того момента пока вопрос не будет рассмотрен на комиссиях.

Напомним, что работники КП «Николаевэлектротранс» недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.

Также, на предприятии сложилась задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4,7 миллиона гривен, депутаты в свою очередь считают, что причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год.

Отметим, что депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь заявил, что в Николаеве за общественный транспорт отвечает партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность».