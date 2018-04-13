В ротонде возле Николаевского шахматного клуба обвалился потолок

В Николаеве, возле здания Николаевской областной ДЮСШ «ОШШК» имени Н.В. Шелеста (областной шахматный клуб) в ротонде обвалился потолок.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко на своей странице в Facebook.

«А вот и ротонда возле шахматного клуба, где так любят фотографироваться молодожёны. В таком состоянии весь шахматный клуб», - подписал он фотографии.

Напомним, что ранее Горщенко выкладывал фотографии самого шахматного клуба, в одной из комнат которого обвалился потолок.

Ранее сообщалось, что в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. А саму фехтовальную школу, по словам вице-губернатора Валентина Гайдаржи, намерены передать в городскую собственность Николаева.

С начала года на капитальные ремонты спортивных объектов в Николаевской области не использовано ни копейки из запланированных сумм бюджетных средств.

Напомним, что Николаевский областной совет намерен обратится к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в текущем году.