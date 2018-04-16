В этом году предусмотрено купить 45 квартир ветеранам АТО, - заместитель главы Николаевской ОГА

В Николаевской области в 2018 году предусмотрено 20 миллионов гривен, за которые планируется купить примерно 45 квартир для ветеранов АТО.

Об этом заявил заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир на ежегодной IV Всеукраинской конференции организаций участников боевых действий и ветеранов АТО, которая прошла в Николаеве.

«Придя в октябре работать в Николаевскую ОГА, команда Алексея Савченко совместно с депутатами областного совета за 1,5 месяца смогла обеспечить всех инвалидов 3-й группы квартирами. Очередь была закрыта в декабре 2016 года. Сразу же, в декабре была принята комплексная программа «Забота», которая приоритетно по всем направлениям заботится о поддержке участников АТО и их семей».

«Мы не останавливаемся в направлении обеспечения достойных условий жизни участников АТО. В прошлом году было приобретено 37 квартир на сумму 17 миллионов гривен. В 2018 году предусмотрено 20 миллионов, за которые планируется закупить примерно 45 квартир», - написал Кушнир на своей странице в Facebook.

Кушнир акцентировал внимание, что материальной помощи семьям погибших участников АТО в 2015-2016 годах не существовало вообще, в 2017 году было предусмотрено 1,3 миллиона гривен, в 2018 – 1,5 миллиона.

«Это исключительно из областного бюджета, все другие социальные гарантии обеспечивает государство. Кроме того, с этого года предусмотрена ежемесячная материальная помощь детям погибших военнослужащих – по 1 тысяче гривен».

«Важно, что работа команды Николаевской ОГА во главе с Алексеем Савченко построена системно и охватывает различные векторы помощи участникам АТО. Ее по достоинству оценили и одобрили ветераны АТО, люди, которые как никто другой знают все проблемы и «подводные течения».

«Председателем ОГА ставится задача не только оздоровить и социально защитить участников АТО, но и сделать максимально все, чтобы ребята, вернувшись к жизни после войны, могли найти себя. Поэтому в области разработана уникальная и единственная в своем роде программа поддержки участников Антитеррористической операции. Она предусматривает выделение 50 тысяч гривен на открытие собственного дела участниками АТО. Общая сумма, согласно сегодня проголосованному бюджету, на эти цели составляет 1 миллион гривен, за что отдельная благодарность депутатам областного совета».