Заява в полицию о преступлении в Рыбаковке

В Управление Национальной полиции в Николаевской области

22 апреля, воскресенье, Рыбаковка, северное взморье области, лагерь"Южный". Как видно, везде раскинулись браконьерские сети. И это в период строгого запрета рыбного промысла!

Общеизвестно, апрель отрезок размножения, час нереста, фаза рыбьего приумножения.

Многочисленные китайские сети на фото свидетельствуют о преступлении, подпадающем под ст. 248 Криминального Кодекса Украины.

Очевидцы и местные активисты утверждают, что сетями браконьеров засеяны Березанский лиман,

Днепро-Бугский, море Кинбурнского полуострова!

Глупо и бессмысленно задавать вопрос о том, чем занимается Рыбинспекция, что предпринимает начальник Мищенко, не ошибемся в предположении, что этот «защитник в скобках» возглавляет областной синдикат рыбного браконьерства.

Доколе браконьеры-преступники будут истреблять народное достояние Украины?!

Есть ли в области власть?

Просим незамедлительно принять строгие меры по устранению незаконных действий рыбных браконьеров.

С уважением, члены общественной организации «ДАНА»

23 апреля 2018 года, Николаев

P.S. Театр рыбных теней

Калкан (камбала) – рыба, прославившая наши черноморские воды на весь мир. Сегодня на рынках рыбное затишье, потому что нерест.

А у непотопляемого «Толи-цыгана» в лавке, на Центральном рынке, на грязном прилавке громадные калканы. Махновщина какая-то… Очень скоро в лавке появится щучья икра, первостатейный по вкусу и качеству продукт, а ежели прямодушно, то братская могила маленьких щучек.

К слову, калкан имеет самую пиковую способность к размножению, как кролики. Исходя из природной данности, калкана должно быть даже по более нашего родного бычка. Однако картина до обидного обратная. Нам лгут, то калкан исчезает. Понятное дело где, на рынках Стамбула, и шумных рыбных рядах Европы. Стоимость вкусной, ценной камбалы 15 дол. за 1 кг. Злые языка сплетничают, что именно под контролем погранцов (украинских) идет пиратская торговля калканом налево.

На фото краснокнижные плоды браконьерства очаковца Воскобойникова (фото прокуратуры) , среди прочего, калканы. Снова злющие языки нашептывают, что Воскобойникову за особые заслуги разрешили браконьерствовать спецслужбы и армия. Но ведь рыба народное богатство, а Черное море не вотчина «погон» и «костюмов». Так что же получается? Что же на такие действия ответит Юрий Витальевич Луценко, тем более, то прокуратура наша местная окунулась с головой в дело рыбного браконьерства?!

Мирно и сыто утекает долларовая река рыбного, креветочного, мидийного, устричного браконьерства из Николаевского тощего, напоминающего сливинского туберкулезника, бюджета…

Нам бессовестно лгут, но ведь дым паленных шин нам дороже рыбных богатств…

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