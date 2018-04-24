В мэрии Николаева снова объявили тендер на содержание Соборной площади – до конца года планируют потратить около ₴2 миллионов

Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского городского совета объявил тендер на сумму 1 миллион 866 тысяч гривен на закупку работ по уходу за площадью Соборной.

Соответствующая информация размещена на сайте публичных закупок «ProZorro».

Ранее сообщалось, что Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что во время его отсутствия в департаменте ЖКХ искусственно провалили пять тендеров на уборку скверов и парков в центре города, поэтому сейчас нет фирмы, которая бы этим занималась.

Также напомним, что в феврале 2018 года уже объявлялся тендер на закупку данных услуг, однако торги так и не состоялись в связи с тем, что «участвовало менее двух тендерных предложений». Единственным участником было КП «Николаевские парки».

В технической документации указано, что закупаются услуги по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений на территории площадью 8565 квадратных метров. В перечень также входит: очистка газонов и цветников от случайного мусора, механизированная уборка дорожек от мусора и грязи, очистка поребриков от грязи, очистка урн от мусора (16 штук), уход за изгородью и газонами.

Также в документации отмечается, что услуги должны предоставляться до 31 декабря 2018 года.

Напомним, что в сети пожаловались, что в центре Николаева из микроавтобуса выбрасывают мусор на берег Южного Буга.