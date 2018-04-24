«Я привык эти зубы выбивать», - в мэрии Николаева разгорелся конфликт за должность главы молодежного управления

В управлении по вопросам молодежной политики Николаевского городского совета произошел конфликт, словесная перепалка между главой этого подразделения Рамилем Агабековым и Александром Рябенко, который претендует на место Агабекова.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Рамиль Агабеков Александр Рябенко

В мэрии Николаева 24 апреля должен был пройти очередной конкурс молодежных проектов. Уполномоченная комиссия не смогла рассмотреть инициативы николаевцев ввиду отсутствия кворума.

«Подлил масла в огонь» исполняющий обязанности «молодежного управленца» Рамиль Агабеков. Он публично отчитал своего подчиненного, одновременно являющегося его конкурентом, Александра Рябенко и обвинил его в срыве конкурса. Тот в свою очередь сказал, что Агабековым не было издано распоряжение о внесении изменений в список членов комиссии (изменения теоретически помогли бы собрать кворум – ПН). В скором времени, посмотрев на горячие дискуссии и назвав это «перепалкой», конкурсанты разошлись. Поспешили удалиться и члены комиссии», - сообщает издание.

Таким образом, проекты, среди которых был и День Молодежи, не были рассмотрены, а само заседание перенесено на неопределенное время. Так как срок для реализации проектов стартует с июня, что Рябенко, что Агабеков считают, что ничего страшного не произошло.

- В моем понимании заседание комиссии не состоялось, так как не были внесены изменения в состав комиссии. Почему этого не было сделано? Потому что и.о. начальника управления молодежной политики (Рамиль Агабеков) не инициировал этот вопрос. С моей стороны и со стороны сотрудников управления была проделана вся работа по организации заседания. Были приняты документы конкурсантов, члены комиссии были оповещены по телефону и кворум набирался. Почему в последний момент люди не явились, мне сложно ответить. Не стоит говорить, что это крест на проектах. Слава Богу, мы проводим это все заранее, – прокомментировал ситуацию Рябенко.

Агабеков вспомнил об агитационной программе Рябенко под названием «Пять апрельских зубов» и сказал, что тот преследует исключительно политические амбиции, которые мешают работе управления.

- На данный момент в управлении преследуются личные политические интересы теми, кто занимался организацией этого конкурса, а именно отделом, которым руководит Александр Рябенко. Это напрямую подстава всего управления. [...] Этот человек (Рябенко) до последнего не говорил мне, что что-то не в порядке. Это топка лично меня и всего управления, которую поддерживают те, кто его (Рябенко) слушается – молодежный совет. Будет проведена серьезная беседа [...] Это не по-мужски. Те, кто «дают зуб» за свои действия, оперируя дешевыми криминальными выражениями, не должны подставлять людей. В своей жизни я привык эти зубы выбивать, и выбивал, – заявил Агабеков.

Напомним, что в Николаевской мэрии объявили конкурс на должность начальника управления по вопросам молодежной политики. Ожидается, что претендентами на должность станут Агабеков и Рябенко. Этому событию предшествовал уход Олега Соколика и возложение обязанностей начальника управления на Рамиля Агабекова. Последний является нежеланным управленцем для так называемого молодежного совета, который поддерживает Александра Рябенко.